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Побег от всех: 12 мест, где вас точно не найдут

Побег от всех: 12 мест, где вас точно не найдут

Люди в мегаполисах редко остаются наедине с собой и, судя по всему, не слишком к этому стремятся: перебираются в большие города, обвешиваются соцсетями и вместо привычного «до свидания» всё чаще бросают «на связи».

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