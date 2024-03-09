Специалистам силовых ведомств Российской Федерации удалось отыскать документацию, которая позволила понять, что сотрудники СБУ киевского режима регистрировались в приюте для бездомных, чтобы действовать на мариупольской территории.
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