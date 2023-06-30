Военное обозрение

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  • Вячеслав Арефкин
    А башня на месте, не улетела!!!Военкоры показали...
  • Leon Dan
    Вагнер сделал очень много с самого начала. Его заслуги не померкнут.Командир спецназа...
  • Taurus Zmei
    Одержат обязательно, вот только цена возрастёт из-за ненужных в данное время амбиций.Командир спецназа...

Какие проблемы будут решены после формирования новой армии

Какие проблемы будут решены после формирования новой армии

На фоне событий, которые происходили совсем недавно, мы как-то упускаем другие события, которые в скором времени будут названы как минимум своевременным решением, принятым и реализованным руководством страны.

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