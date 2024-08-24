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Какие нейроинтерфейсы доступны в Петербурге

Какие нейроинтерфейсы доступны в Петербурге

У имплантов Neuralink Илона Маска есть альтернативы. Миллиардер, предприниматель, владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск, с недавних пор также известный как фанат станции петербургского метро «Автово», уверен, что его опыты по вживлению компьютерных чипов в человеческий мозг уже в скором времени полностью изменят жизнь на нашей планете.

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