У имплантов Neuralink Илона Маска есть альтернативы. Миллиардер, предприниматель, владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X Илон Маск, с недавних пор также известный как фанат станции петербургского метро «Автово», уверен, что его опыты по вживлению компьютерных чипов в человеческий мозг уже в скором времени полностью изменят жизнь на нашей планете.