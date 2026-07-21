Почему редкие семейные снимки Курниковой теперь говорят больше, чем интервью

Анну Курникову и Энрике Иглесиаса много лет называют одной из самых закрытых пар шоу-бизнеса. Они редко говорят о семье, почти не дают интервью на личные темы и не превращают домашнюю жизнь в часть публичного образа.
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