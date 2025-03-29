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Царьград

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Уверенно продвигаются вперёд: В Минобороны отчитались об успехах в Курской области

Уверенно продвигаются вперёд: В Минобороны отчитались об успехах в Курской области

В ведомстве рассказали, что русская армия продолжает двигаться к границе Украины.Подразделения русской армии в Курской области уверенно продвигаются к государственной границе России и Украины.

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