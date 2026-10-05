Комплексная реабилитация инвалидов организована в центре у метро «Щукинская»

Бесплатная помощь людям, получившим инвалидность, доступна в отделении ГБУ «Московский городской центр реабилитации» у метро «Щукинская» открыта.
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