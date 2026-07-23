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Журнал «Профиль»

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ВС США и КСИР делают противоположные заявления о режиме судоходства в Ормузском проливе

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло очередное утверждение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что его силы контролируют вход и выход из Ормузского пролива.

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