ВС США и КСИР делают противоположные заявления о режиме судоходства в Ормузском проливе

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло очередное утверждение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что его силы контролируют вход и выход из Ормузского пролива.
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