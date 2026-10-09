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Кредитные каникулы в 2026 году при снижении дохода на 30 процентов

Доход заемщика снизился и обычный график стал неподъемным. Сравнить доходы по правилам Банка России и подать требование кредитору.

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