Суд оштрафовал жителя Читы на 1,2 тысячи рублей за мем с патриархом Кириллом

Жителя Читы оштрафовали на 1,2 тыс. рублей за публикацию во "ВКонтакте" мема с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который суд признал демонстрацией символики запрещенного экстремистского сообщества.
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