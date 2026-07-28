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Газета.ру

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Суд оштрафовал жителя Читы на 1,2 тысячи рублей за мем с патриархом Кириллом

Суд оштрафовал жителя Читы на 1,2 тысячи рублей за мем с патриархом Кириллом

Жителя Читы оштрафовали на 1,2 тыс. рублей за публикацию во "ВКонтакте" мема с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который суд признал демонстрацией символики запрещенного экстремистского сообщества.

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