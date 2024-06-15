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В Петербурге полиция задержала 49 иностранцев во время рейда по оптовым рынкам

В Петербурге полиция задержала 49 иностранцев во время рейда по оптовым рынкам

Полиция Петербурга провела рейд по местным рынкам. Об этом сообщает управление МВД по региону. Правоохранители обратили внимание на точки, которые находятся на Софийской улице, проспекте Непокоренных и Петро-Славянке.

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