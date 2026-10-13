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Нижегородская правда

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Два самолета с разницей в 5 минут подали сигнал бедствия над Нижним Новгородом

Два самолета, пролетавшие над Нижним Новгородом, подали сигнал бедствия с разницей в 5 минут. Об этом сообщается в MAX‑канале SHOT.

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