В России ответили на заявление МАГАТЭ о планах расширить поддержку Украины

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о планах организации расширить поддержку Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии