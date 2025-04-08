Алле Пугачевой вынесли вердикт МИДе после выпуска ее новых песен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эмиграцию Аллы Пугачевой. Она отметила, что не собирается осуждать певицу за её выбор, но считает, что артистка допустила одну серьезную ошибку — забыла о любящем её народе.
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