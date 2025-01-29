Питер Мандельсон признал ошибочность критики Трампа и стал послом в США

Питер Мандельсон признал необоснованность своей критики Дональда Трампа в прошлом. Новый посол Великобритании в США начнет работу в феврале, готовясь укреплять отношения между странами на фоне изменившихся условий и личного уважения к Трампу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии