"Его жестко подставили перед выборами": После слов Путина о Пригожине, в сети развернулась настоящая баталия. Мнения разделились

M_Tatiana_V

Во-первых, Путин не дал никаких оценок, изложил пару фактов которые и так были известны. Насчет осколков гранат - где-то мелькнула информация, что в салон грузились зачем-то какие-то боеприпасы. Кто допустил? А кого Пригожин спрашивал и слушал?! Насчет алкоголя и наркотиков - все эти меры касались вояк, но не верхушки. Что там себе позволяла верхушка - покрыто мраком, хотя какая-то информация все-таки просачивалась: о внесудебных расправах с нарушителями и с теми, кем верхушка была просто недовольна. Об этом обожатели Пригожина предпочитают помалкивать, превознося всевозможные "полководческие таланты" руководителей Вагнера. Ну а насчет "полководческих талантов": общеизвестный факт, что при штурме Артемовска погибло около 40 тыс. вагнеровцев, главным образом едва обученных новобранцев, в том числе - около половины были бывших заключенных. И Пригожину хватило наглости обвинить Путина, что тот запретил привлекать заключенных! Так что хваленый "совет командиров" показал свою полную несостоятельность при решении такого масштаба задач, но надо же было найти подходящую причину вне этого "лучшего из лучших государства в государстве", и она была найдена. Якобы нехватка снарядов, при том что снарядов не хватало всем, а вот вагнеровцев снабжали всем что заказывали. Но народ более склонен верить хаму-"правдорубу", при том что проверить достоверность этой "правды" не представляется возможным. А насчет наркотиков и наделавших шума убийств, которые "вагнерам" приписываются и никто этого не опровергает - впечатление такое, что кое-кто из этих ребят зарабатывали всеми возможными способами. Сотни миллиардов с неба не падают и цивилизованными способами не зарабатываются.