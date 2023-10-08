Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Его жестко подставили перед выборами": После слов Путина о Пригожине, в сети развернулась настоящая баталия. Мнения разделились

"Его жестко подставили перед выборами": После слов Путина о Пригожине, в сети развернулась настоящая баталия. Мнения разделились

Интересная жизнь с Vera Star Как и следовало ожидать, после слов сказанных Владимиром Путиным в ходе заседания Валдайского клуба о гибели бизнесмена Пригожина, в сети среди сторонников основателя ЧВК "Вагнера" поднялась волна возмущения.

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Комментарии
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леонид рыбаков
интересно а что тогда принимает генералитет (они то все уже олигархи) Ну и ставленники власти такие как кудрин кириенко силуянов .......Что то я не вижу что бы какие то подвиги для народа совершили .Некоторые например в 98 вообще то нас нищими сделали .И все это продолжается
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34 мин.
Александр
С 98-го так и не поправил дела?Большинство в России давно не нищие.Уж лет 20 как.
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24 мин.
M_Tatiana_V
Во-первых, Путин не дал никаких оценок, изложил пару фактов которые и так были известны. Насчет осколков гранат - где-то мелькнула информация, что в салон грузились зачем-то какие-то боеприпасы. Кто допустил? А кого Пригожин спрашивал и слушал?! Насчет алкоголя и наркотиков - все эти меры касались вояк, но не верхушки. Что там себе позволяла верхушка - покрыто мраком, хотя какая-то информация все-таки просачивалась: о внесудебных расправах с нарушителями  и с теми, кем верхушка была просто недовольна. Об этом обожатели Пригожина предпочитают помалкивать, превознося всевозможные &quot;полководческие таланты&quot; руководителей Вагнера. Ну а насчет &quot;полководческих талантов&quot;: общеизвестный факт, что при штурме Артемовска погибло около 40 тыс. вагнеровцев, главным образом едва обученных новобранцев, в том числе - около половины были бывших заключенных. И Пригожину хватило наглости обвинить Путина, что тот запретил привлекать заключенных! Так что хваленый &quot;совет командиров&quot; показал свою полную несостоятельность при решении такого масштаба задач, но надо же было найти подходящую причину вне этого &quot;лучшего из лучших государства в государстве&quot;, и она была найдена. Якобы нехватка снарядов, при том что снарядов не хватало всем, а вот вагнеровцев снабжали всем что заказывали. Но народ более склонен верить хаму-&quot;правдорубу&quot;, при том что проверить достоверность этой &quot;правды&quot; не представляется возможным. А насчет наркотиков и наделавших шума убийств, которые &quot;вагнерам&quot; приписываются и никто этого не опровергает - впечатление такое, что кое-кто из этих ребят зарабатывали всеми возможными способами. Сотни миллиардов с неба не падают и цивилизованными способами не зарабатываются.
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5 мин.

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