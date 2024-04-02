«Боевиков было больше». Кого поймали и сколько террористов спрятались после «Крокуса»

Сегодня 2,8K прочитали В понедельник, 1 апреля, перед судом предстал еще один фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзода, который, по данным следствия, перечислял деньги одному из участников атаки до и после ее начала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ультиматум США к России: запретить в ООН системы «Посейдон» РФ, если РФ не уберет их от границ США. Комментарии Д. Абзалова
- «Сбылись худшие опасения»: Путин решился на шаг, который он откладывал до последнего
- "То, что их взяли сразу за терактом в „Крокусе“ — не простое совпадение". ФСБ задержали "больших" чиновников Минэкономразвития и ФТС.
Свежие комментарии