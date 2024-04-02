«Боевиков было больше». Кого поймали и сколько террористов спрятались после «Крокуса»

Сегодня 2,8K прочитали В понедельник, 1 апреля, перед судом предстал еще один фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзода, который, по данным следствия, перечислял деньги одному из участников атаки до и после ее начала.