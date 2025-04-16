Выращивание фисташки в домашних условиях

﻿﻿Пора развеять миф о том, что в нашем климате это невозможно. Если вы давно хотели вырастить одно из этих комнатных растений, но переживали, приживется ли оно, сейчас самое время бежать в магазин и покупать необходимые материалы (мешок сырых орехов).