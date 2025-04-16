Кухня и дом
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Кухня и дом

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Выращивание фисташки в домашних условиях

Выращивание фисташки в домашних условиях

﻿﻿Пора развеять миф о том, что в нашем климате это невозможно. Если вы давно хотели вырастить одно из этих комнатных растений, но переживали, приживется ли оно, сейчас самое время бежать в магазин и покупать необходимые материалы (мешок сырых орехов).

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