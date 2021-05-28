Южный Федеральный

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Слуцкий объяснил правильность шага России по выходу из ДОН

Слуцкий объяснил правильность шага России по выходу из ДОН

Подтверждение Вашингтона, что США не собираются возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) говорит о правильности шага России по его денонсации, заявил журналистам Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной думы РФ по международным делам.

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