Слуцкий объяснил правильность шага России по выходу из ДОН

Подтверждение Вашингтона, что США не собираются возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) говорит о правильности шага России по его денонсации, заявил журналистам Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной думы РФ по международным делам.
Подтверждение Вашингтона, что США не собираются возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) говорит о правильности шага России по его денонсации, заявил журналистам Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной думы РФ по международным делам.
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