Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в 300 км от Алма-Аты

Несколько казахстанских сейсмических станций ТОО «СОМЭ» зарегистрировали подземные толчки в 3 часа 56 минут по алма-атинскому времени (00:56 по Москве).
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