Байден призвал Novo Nordisk снизить цену «Оземпика»

Датская компания производит лекарство от диабета, но препарат популярен как средство для похудения. Американский президент назвал цены на него «бессовестно высокими»Президент США Джо Байден призвал производителя «Оземпика» снизить стоимость препарата.
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