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Блог частного инвестора

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Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok

Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok

Бизнесмен Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok, популярного приложения для коротких видеороликов, которое США пытаются запретить из-за проблем в сфере национальной безопасности с его китайским владельцем ByteDance.

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