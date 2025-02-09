Бизнесмен Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok, популярного приложения для коротких видеороликов, которое США пытаются запретить из-за проблем в сфере национальной безопасности с его китайским владельцем ByteDance.
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