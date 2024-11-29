В ЕС назвали условия по переговорам о евроинтеграции Грузии

REUTERS/Irakli Gedenidze Процесс переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз может быть возобновлен, если власти страны откажутся от законов о иноагентах и ЛГБТ (экстремистское движение, запрещено в России).
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