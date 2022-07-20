Вышла за порог дома и пропала: идет вторая неделя поисков женщины в Приморье

В Уссурийске разыскивают пропавшую женщину. 33-летняя Кристина Яковлева исчезла 9 июля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск".
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