Вышла за порог дома и пропала: идет вторая неделя поисков женщины в Приморье

Вышла за порог дома и пропала: идет вторая неделя поисков женщины в Приморье

В Уссурийске разыскивают пропавшую женщину. 33-летняя Кристина Яковлева исчезла 9 июля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск".

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