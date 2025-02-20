Таможенники на границе с Белоруссией пресекли ввоз в Россию 140 кг гашиша

Российские таможенники пресекли контрабанду гашиша в особо крупном размере. Как отметили в пресс-службе ФТС России, изъято более 140 кг наркотика, стоимость которого на чёрном рынке составляет более 350 млн рублей.
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