Украину нужно "одессизировать", то есть привить стране принципы "вольного города". Об этом заявила украино-британский антрополог Анастасия Пилявски, передает РИА Новости.
Британский антрополог Пилявски предложила "одессизировать" Украину
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот этого допустить ни как нельзя. Для хохлов и всех желающих сохранить выход к черному морю, будет для России погибелью., как и освобождение всех территорий прилегающих к Приднестровью. Они должны отойти России, как и Киев. Идеально, все территории да западных границ... Любая оставленная территория, будет плацдармом для нападения на Россию....
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