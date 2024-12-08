Британский антрополог Пилявски предложила "одессизировать" Украину

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот этого допустить ни как нельзя. Для хохлов и всех желающих сохранить выход к черному морю, будет для России погибелью., как и освобождение всех территорий прилегающих к Приднестровью. Они должны отойти России, как и Киев. Идеально, все территории да западных границ... Любая оставленная территория, будет плацдармом для нападения на Россию....