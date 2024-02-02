Русская весна
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Русская весна

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Бои у Спорного: Армия России уничтожает пехоту и позиции врага (ВИДЕО)

Бои у Спорного: Армия России уничтожает пехоту и позиции врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои у Спорного, где российские военные уничтожают живую силу врага на позициях. На северском направлении артиллерия 6-й бригады и дроны отряда «Горб» Южной группировки войск уничтожают боевиков ВСУ.

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