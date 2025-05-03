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Мода и Шоу-бизнес

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«Никогда не простят»: принц Гарри заявил о желании помириться с королевской семьей

«Никогда не простят»: принц Гарри заявил о желании помириться с королевской семьей

Принц Гарри заявил, что хотел бы воссоединиться со своей семьей в Великобритании. Он признался, что не имеет ни малейшего представления о прогнозе относительно состояния здоровья своего отца короля Карла III, страдающего от рака.

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