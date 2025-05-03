«Никогда не простят»: принц Гарри заявил о желании помириться с королевской семьей

Принц Гарри заявил, что хотел бы воссоединиться со своей семьей в Великобритании. Он признался, что не имеет ни малейшего представления о прогнозе относительно состояния здоровья своего отца короля Карла III, страдающего от рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии