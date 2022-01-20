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Какое противотанковое оружие Великобритания передала Украине

Какое противотанковое оружие Великобритания передала Украине

Выступая в понедельник, 17 января, в Палате общин британского парламента Бен Уоллес, занимающий пост министр обороны Великобритании, рассказал, что страна приняла решение поставить Украине «легкие противотанковые оборонительные системы вооружений».

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