Джо Байден вітає випускників Військово-морської академії. 27 травня 2022р. Джо Байден: путінська агресія об'єднала Європу навколо НАТО Президент США виступив із напутнім зверненням до нових морських офіцерів Президент Джо Байден у п'ятницю звернувся до випускників Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), сказавши, що вони будуть «представниками та захисниками нашої демократії», оскільки вільні суспільства знаходяться […] Сообщение Джо Байден: Путінська агресія об'єднала Європу навколо НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.