Тайные гастроли Леонтьева: певец нашел повод приехать в Россию

Народный артист Валерий Леонтьев давно уехал из России и неплохо живет в Соединенных Штатах. Впервые за сорок лет он не пришел на съемки знаменитой передачи "Песня года", хотя раньше не пропускал ни одного выпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии