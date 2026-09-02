Пулеметы, TOW и Javelin: бойцы ВС РФ нашли натовское оружие в Червоной Кринице

Пресс-служба Минобороны РФ/TACC Штурмовые подразделения группировки "Восток" освободили село Червоная Криница в Запорожской области, захватив около 100 зданий и более 15 квадратных километров территории.
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