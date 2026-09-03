Тамбовские аграрии собрали 3,3 миллиона тонн зерна

В Тамбовской области продолжается уборочная кампания. По оперативным данным министерства сельского хозяйства, урожай зерна убран с 760 тысяч гектаров — это 75 процентов от общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур.
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