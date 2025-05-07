Мужчина задержан после проникновения на территорию дома Дженнифер Энистон

Полиция выясняет его мотивы.фото: instagram.com/jenniferaniston (принадлежит признанной экстремистской Meta)Автомобиль въехал на территорию особняка звезды Голливуда актрисы Дженнифер Энистон, сбив ворота, водитель задержан.
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