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Регионы России

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МИД России призвал ИКАО осудить вмешательство Украины в гражданскую авиацию

МИД России призвал ИКАО осудить вмешательство Украины в гражданскую авиацию

Министерство иностранных дел России направило генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуану Карлосу Саласару срочное обращение с осуждением неправомерного вмешательства украинского режима в деятельность гражданской авиации.

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