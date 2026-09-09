Низкопрофильный, но мощный. Thermalright представила кулер AXP120-X77

Пока без цены Компания Thermalright представила низкопрофильный кулер AXP120-X77. Судя по его внешнему виду, это достаточно высокопроизводительный охладитель, хотя сама компания не говорит о его возможностях по отводу тепла.
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