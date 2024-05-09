Фрукты и ягоды содержат разнообразные витамины и пищевые волокна, которые способны улучшать перистальтику кишечника, связывать тяжелые металлы и холестерин, замедлять всасывание углеводов и жиров, улучшать флору кишечника.
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