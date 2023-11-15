Си Цзиньпина встретили в США баннером с критикой Компартии Китая

Председателя КНР Си Цзиньпина встретили по прибытии в США баннером с критикой Компартии Китая. Один из организаторов акции, исполнительный директор базирующейся в Нью-Йорке организации по правам человека в Китае Фэнсуо Чжоу, заявил, что целью акции было предостеречь руководство США от сотрудничества с Пекином.