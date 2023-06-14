smi.today

4 388 подписчиков

НХЛ объявила имя самого ценного хоккеиста плей-офф Кубка Стэнли

НХЛ объявила имя самого ценного хоккеиста плей-офф Кубка Стэнли

Лучшим хоккеистом плей-офф Кубка Стэнли 2023 года стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Марчессо, 14 июня сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх