Мозаичный диван установили на Байкальском тракте

На Байкальском тракте в Иркутском районе установили мозаичный диван “Будьте как дома”. Это проект благотворительного фонда помощи родственникам неизлечимо больных людей “Близко к сердцу”, который называется “Через прекрасное к чистым ключам”.
На Байкальском тракте в Иркутском районе установили мозаичный диван “Будьте как дома”. Это проект благотворительного фонда помощи родственникам неизлечимо больных людей “Близко к сердцу”, который называется “Через прекрасное к чистым ключам”.
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