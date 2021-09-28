Иркутск Сегодня

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Какой теперь штамм короны завезут в Россию?Россия возобновил...
  • Валерий Зуев
    Вылечить, а затем РАССТРЕЛЯТЬ!!!Шесть человек пог...
  • Александр Котов
    Урод моральный и физический. Петух гамбургский.Сергей Зверев от ...

Мозаичный диван установили на Байкальском тракте

Мозаичный диван установили на Байкальском тракте

На Байкальском тракте в Иркутском районе установили мозаичный диван “Будьте как дома”. Это проект благотворительного фонда помощи родственникам неизлечимо больных людей “Близко к сердцу”, который называется “Через прекрасное к чистым ключам”.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх