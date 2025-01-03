Стройбат: почему в России ликвидировали эти войска

Первые строительные батальоны появились в СССР в 1942 году. Главной задачей этих военных формирований на тот момент являлась восстановление объектов инфраструктуры, которые были разрушены немецкими завоевателями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии