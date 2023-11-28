Финляндия стянула дополнительные силы к границам с Россией

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex приняло решение направить пятьдесят офицеров погранслужбы, а также дополнительный персонал с патрульными автомобилями в Финляндию, чтобы усилить контроль на государственных границах страны.
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