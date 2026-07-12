НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом

Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом

Владимир Зеленский потребовал привлечь к ответственности чиновников "Укроборонпрома" за незаконное размещение военных складов в жилых кварталах Вишнёвого, где после российского удара началась мощнейшая детонация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии