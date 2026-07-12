Зеленский готовит посадки оборонщиков за склад боеприпасов в Вишнёвом

Владимир Зеленский потребовал привлечь к ответственности чиновников "Укроборонпрома" за незаконное размещение военных складов в жилых кварталах Вишнёвого, где после российского удара началась мощнейшая детонация.
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