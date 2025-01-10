Чем отличаются взрослые и детские интерьеры больниц?

Интерьеры для детей – это больше, чем просто уют. Они создаются с учётом особых требований к безопасности, удобству и гигиене, чтобы не только радовать глаз, но и поддерживать эмоциональное состояние ребёнка.
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