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Агент Хакими о «Реале»: «Мадрид» в сердце Ашрафа, он воспитан на его ценностях. Но сегодня мы должны любить проект, который ему платит, и это «ПСЖ»

Ранее появилась информация, что Хакими хочет вернуться в мадридский клуб. «Ашрафа нет в «Реале» уже пять лет, но для воспитанников «Мадрид» всегда остается их домом.

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