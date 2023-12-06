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Израильские дипломаты обвинили Гуттериша в поддержке ХАМАС и призвали уйти в отставку

Израильские дипломаты обвинили Гуттериша в поддержке ХАМАС и призвали уйти в отставку

Глава МИД Израиля Эли Коэн в среду, 6 декабря, заявил, что сегодняшний призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности вмешаться в войну между Израилем и ХАМАС говорит о том, что «срок его полномочий представляет опасность для мира во всем мире», а израильский постпред при ООН Гилад Эрдан снова призвал генсека Всемирной организации уйти в отставку, – сообщает The Times of Israel.

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