Израильские дипломаты обвинили Гуттериша в поддержке ХАМАС и призвали уйти в отставку

Глава МИД Израиля Эли Коэн в среду, 6 декабря, заявил, что сегодняшний призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности вмешаться в войну между Израилем и ХАМАС говорит о том, что «срок его полномочий представляет опасность для мира во всем мире», а израильский постпред при ООН Гилад Эрдан снова призвал генсека Всемирной организации уйти в отставку, – сообщает The Times of Israel.