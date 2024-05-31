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«Рассказал, кто был первым, а кто пошел вторым, третьим», – в Туве взятками и угрозами пытались замять дело о надругательстве над 10-летним мальчиком

«Рассказал, кто был первым, а кто пошел вторым, третьим», – в Туве взятками и угрозами пытались замять дело о надругательстве над 10-летним мальчиком

В начале 2023 года в Туве произошла страшная история, которая взбудоражила широкую общественность. Педофилы и безответственные работники различных государственных органов погубили жизнь ребенка.

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