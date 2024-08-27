Vin Mariani — вино с кокаином, которое пили Папы Римские, писатели и политики

В наши дни кокаин считается безусловным злом, но так было не всегда. В 19 столетии наркотическое вещество, получаемое из листьев южноамериканского растения коки, использовали очень широко и вполне легально.
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