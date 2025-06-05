Росатом представил уникальное углеволокно для космических технологий

Специалисты научного подразделения госкорпорации «Росатом» (в рамках ее химико-технологического кластера) завершили разработку принципиально нового углеволокна, предназначенного для эксплуатации в космосе.
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