Ковальчук: Запад предлагает россиянам работать в ЦЕРН в международном статусе

Запад разработал завуалированную схему возвращения российских ученых в проекты Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
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